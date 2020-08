Taranto: famiglia in apprensione, l’80enne rintracciata nella zona di Terni In conseguenza di una lite era in viaggio per tornare a Milano (Di giovedì 27 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Giornata movimentata per una famiglia tarantina che da metà mattinata, dopo un banale litigio familiare aveva visto allontanarsi da casa la “nonna paterna”. La donna, un’arzilla 80enne , residente a Milano, nella nostra città in vacanza a casa del figlio, verso le 11,00 del mattino aveva fatto perdere le sue tracce, non dando più notizie di sè. Appena la richiesta d’aiuto dei familiari, comprensibilmente preoccupati per questa improvvisa scomparsa, è giunta alla Sala Operativa della Questura di Taranto, sono scattati immediatamente tutti i protocolli previsti per il rintraccio delle persone scomparse. Dalle indicazioni del figlio, presumendo che la donna avesse intenzione di far ritorno nel capoluogo lombardo, gli ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Taranto: famiglia in apprensione, l'80enne rintracciata nella zona di Terni - BlunoteWeb : #TarantoFc: Ritiro, sei reti nel primo test in famiglia - TSTARANTO : Taranto: Buon test in famiglia per i rossoblù - girasol44247939 : Salviamo il nonnino Billy, si trova in prov.di Taranto. Ha bisogno del nostro aiuto per trovare una famiglia che… - otherside1993 : Le meraviglie della natura... #stella #luna #natura #taranto @ Parrocchia Santa Famiglia - Taranto -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto famiglia Taranto: famiglia in apprensione, l'80enne rintracciata nella zona di Terni Noi Notizie Covid in Capitanata: preoccupa area Borgo Mezzanone (MAPPA)

ari, 26 agosto 2020. Sono stati registrati 3.510 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 51 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 6 in provincia di BAT, 2 in provincia d ...

Andrea Crippa, chiede scusa per gli insulti al Sud, ma il problema sono i politici che lo hanno amministrato.

A Taranto c’è stato il giovane onorevole Andrea Crippa, vice di Matteo Salvini, alla presentazione dei candidati per le prossime regionali; segue quello che ha riferito ai Giardini Virgilio, che prefe ...

ari, 26 agosto 2020. Sono stati registrati 3.510 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 51 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 6 in provincia di BAT, 2 in provincia d ...A Taranto c’è stato il giovane onorevole Andrea Crippa, vice di Matteo Salvini, alla presentazione dei candidati per le prossime regionali; segue quello che ha riferito ai Giardini Virgilio, che prefe ...