Sondaggi politici Noto: lavoro, la preoccupazione di autonomi e partite Iva (Di giovedì 27 agosto 2020) La pandemia ha colpito duro tutti i settori produttivi del Paese. Le partite Iva sono quelle che hanno registrato le maggiori perdite. E nemmeno il futuro sembra rincuorare lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e liberi professionisti. Secondo i Sondaggi politici Noto per Il Sole 24 Ore realizzati ad inizio agosto, il 39% degli autonomi teme di non lavorare nei prossimi mesi mentre il 32% è sicuro che lavorerà di meno. Appena il 28% è convinto che tutto tornerà come nell’era pre-Covid. Più ottimisti sembrano essere i lavoratori dipendenti del settore privato: il 56% di loro ritiene che nei prossimi mesi la situazione migliorerà rispetto ad oggi.Segui Termometro Politico su Google News Anche i dipendenti privati nutrono ... Leggi su termometropolitico

