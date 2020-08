Sfugge alla presa della mamma: 12enne dispersa nelle acque del lago di Como (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono ore di apprensione per una famiglia originaria del Gambia ma residente a Monza, la figlia 12enne è stata risucchiata dalle forti correnti del lago di Como sparendo nel nulla. Al momento sono in corso le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che procedono ininterrottamente dalle 2 del pomeriggio di giovedì. Pochi giorni fa un altro incidente simile ha coinvolto un papà che si trovava in una località lacustre in Abruzzo. L’uomo è finito in acqua dopo essere salito su un canotto con i figli, il cui corpo è stato ritrovato dopo due giorni di ricerche sul fondale. 12enne dispersa nel lago Stavano trascorrendo un sereno pomeriggio al lago e mai e poi mai questa famiglia di Monza, composta da ... Leggi su thesocialpost

Il presidente russo, Vladimir Putin, si è detto disposto a intervenire con le forze di polizia nella vicina Bielorussia se la situazione dovesse sfuggire al controllo. "Alexandr Grigorevich (patronimi ...

