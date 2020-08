Scuola, tutto quello che ancora non è chiaro sul ritorno in classe (Di giovedì 27 agosto 2020) Prima ancora della sistemazione delle aule, il punto da risolvere è quello del trasporto pubblico. A scuola bisogna arrivarci, prima di entrarci. Farlo in sicurezza è punto fondamentale ancora non risolto: nulla di fatto anche nell’ultima riunione fra governo e regioni. Leggi su vanityfair

ItaliaViva : PARTITI! È ufficiamente iniziata la nostra scuola di formazione per under 30 e tutti i ragazzi e gli ospiti hanno… - CottarelliCPI : Non capisco il mancato controllo della febbre per gli studenti quando entrano a scuola, lasciando la responsabilità… - matteosalvinimi : Tasse per milioni di partite Iva, artigiani, commercianti. Mascherine a scuola per i bimbi. Tutto questo è indegno.… - plntcore : @adynat6n no zia, io non stavo baciando tuo figlio, io gli stavo semplicemente ispezionando la linguaper vedere se… - Vincenz60682500 : @fattoquotidiano La destra attiva allarmismi e non sa cosa fare, poi cade nel ridicolo perche tutto viene fatto nel… -