Scoperto il nesso tra i terremoti nell’Appennino e l’anidride carbonica nelle falde

Un'importante scoperta quella realizzata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dall'Università di Perugia, pubblicata su Science Advances: c'è un legame tra i terremoti che purtroppo spesso scuotono l'Appennino italiano e la presenza di CO2 nelle falde. Dai campionamenti fatti si evince come l'anidride carbonica raggiunge una massima concentrazione proprio nelle fasi di più intensa attività sismica. "Dai dati emerge una correlazione tra i due fenomeni, ma non sappiamo ancora se la CO2 è un segnale che annuncia il sisma: per verificarlo si tenterà un monitoraggio continuo nel tempo", spiega Carlo Cardellini dell'Università di Perugia.

