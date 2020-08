Salvini a Benevento senza mascherina, Mastella: “Sarà multato” (Di giovedì 27 agosto 2020) Ha generato nuove ondate di polemiche la presenza di Matteo Salvini a Benevento senza mascherina, situazione in virtù della quale si è già espresso il sindaco Mastella: “Sarà multato”. Salvini si è recato e lasciato immortalare a Benevento senza mascherina con la maglia della squadra di calcio della città, e come spesso succede in situazioni del genere le reazioni sono state diverse a tutto tondo. A prendere posizione come si è visto il sindaco Mastella: “Sarà multato”- Matteo Salvini a Benevento senza mascherina, reazione del sindaco ... Leggi su italiasera

