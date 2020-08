Romina Power e Loredana Lecciso a cena assieme: come è andata (Di giovedì 27 agosto 2020) Loredana Lecciso e Romina Power, la cena della pace… forse. Di recente, come ha raccontato il magazine Nuovo, nelle tenute Carrisi di Cellino San Marco, l’attuale compagna di Albano e la sua ex moglie si sono sedute allo stesso tavolo. Certo non da sole, ma in compagnia di altri familiari. Più precisamente, oltre ai già … L'articolo Romina Power e Loredana Lecciso a cena assieme: come è andata proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

