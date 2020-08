Robert Pattinson svela il suo videogioco preferito e perché lo ha fatto piangere (Di giovedì 27 agosto 2020) Robert Pattinson ha rivelato in un'intervista il titolo del suo videogioco preferito e il motivo per cui l'ha fatto piangere. Robert Pattinson ha rivelato, grazie a una nuova video intervista, quale è stato il suo videogioco preferito di sempre: Final Fantasy VII. La star di Tenet ha inoltre ammesso che lo ha fatto piangere, nonostante gli risulti abitualmente difficile commuoversi. Il divertente aneddoto è stato compiuto in occasione di un'intervista rilasciata al sito Gamespot durante la promozione di Tenet, il lungometraggio diretto da Christopher Nolan, in cui appare anche Elizabeth Debicki che ha ammesso di non avere molta esperienza nel campo dei videogiochi, pur ... Leggi su movieplayer

team_world : 26 agosto 2020: TENET DAY?? Il nuovo capolavoro di Nolan con John David Washington e Robert Pattinson da oggi al ci… - WarnerBrosIta : Robert Pattinson è #TheBatman. Guarda il #DCFanDome Teaser Trailer. - pattinsongirlx : RT @hogwartwilight: pensando no Robert Pattinson:??????????????????????????????????? vendo o Robert Pattinson:???????????????????????????????????? ouvindo o Robert Pattinso… - swansfeyre : RT @hogwartwilight: pensando no Robert Pattinson:??????????????????????????????????? vendo o Robert Pattinson:???????????????????????????????????? ouvindo o Robert Pattinso… - liivfairchild : RT @hogwartwilight: pensando no Robert Pattinson:??????????????????????????????????? vendo o Robert Pattinson:???????????????????????????????????? ouvindo o Robert Pattinso… -