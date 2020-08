Quand'è che la volgarità gratuita è diventata segno di apertura mentale? (Di giovedì 27 agosto 2020) De mortuis nihil nisi bonum è un detto antiquato, non perché latino ma perché invecchiato male: presume infatti che, una volta trapassati, i defunti non interagiscano coi sopravvissuti per far bella figura. Dei morti non si deve dire nulla di male per ovvia eleganza, se si parte dal presupposto che Leggi su ilfoglio

marcotravaglio : TAGLIO, PERCHÉ SÌ Caro Grandi, avendoti conosciuto nelle battaglie in difesa della Costituzione quand’era davvero m… - raistolo : D’altronde non siamo la regione italiana che per prima ha avuto dei casi, o che ha avuto più casi. Come avremmo mai… - Inviaggiatore : RT @ilfoglio_it: La nonnina riminese e l'annuncio mortuario con la foto del dito medio. Quand'è che la volgarità gratuita è diventata segno… - maplewhite1912 : RT @jan_novantuno: 'Cosa può fare lo Stato per noi, a parte mandarci in camera nostra come quand’eravamo piccoli, e chiamarlo lockdown inve… - ilfoglio_it : La nonnina riminese e l'annuncio mortuario con la foto del dito medio. Quand'è che la volgarità gratuita è diventat… -

Ultime Notizie dalla rete : Quand è Quand'è che la volgarità gratuita è diventata segno di apertura mentale? Il Foglio In vacanza a Grado, giocano a backgammon e scoprono di essere stati nello stesso orfanotrofio

L’abbraccio fra due ragazzi dell’Est Europa, che da bimbi erano anche stati vicini di letto, adottati da altrettante famiglie friulane e triestine GRADO «C’ero anch’io in quell’orfanatrofio!». I due ...

Le discussioni fanno male? Litigare troppo con il partner è un problema

Che sia in coppia, con gli amici o con i parenti tutti noi ci siamo trovati a litigare furiosamente almeno una volta nella vita. Ma quand’è che litigare diventa troppo? Vuol dire che entrambi i partec ...

L’abbraccio fra due ragazzi dell’Est Europa, che da bimbi erano anche stati vicini di letto, adottati da altrettante famiglie friulane e triestine GRADO «C’ero anch’io in quell’orfanatrofio!». I due ...Che sia in coppia, con gli amici o con i parenti tutti noi ci siamo trovati a litigare furiosamente almeno una volta nella vita. Ma quand’è che litigare diventa troppo? Vuol dire che entrambi i partec ...