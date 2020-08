“Per la Campania ci vogliono dignità e rispetto”, il candidato di De Luca fa il verso a Gomorra. Polemica sullo spot elettorale (Di giovedì 27 agosto 2020) Ciro Attanasio è un operatore sanitario di Camposano (Napoli), ex consigliere comunale, una breve esperienza in Fratelli d’Italia, candidato alle elezioni regionali in una delle 15 liste a sostegno della candidatura del governatore Pd uscente in Campania, Vincenzo De Luca. Attanasio per auto promuoversi ha messo in rete un video in cui cita e parafrasa la nota frase di don Pietro Savastano in Gomorra: “Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost: sanità, rifiuti, ma soprattutto dignità e rispetto”. Una scelta comunicativa, quella di fare il verso a un boss (sia pure finto) che gli ha attirato visibilità, click e un mare di critiche. A cominciare da quelle di uno storico ed esperto di camorra, Marcello Ravveduto, che sottolinea ... Leggi su ilfattoquotidiano

