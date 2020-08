Paura a Vicenza, focolaio di febbre dengue a causa di una puntura di zanzara tigre (Di giovedì 27 agosto 2020) . Il caso autoctono di febbre dengue è stato identificato dal laboratorio di Microbiologia di Padova in un vicentino ... Leggi su leggo

. Il caso autoctono di febbre Dengue è stato identificato dal laboratorio di Microbiologia di Padova in un vicentino di 54 anni che avrebbe ricevuto il contagio attraverso una zanzara Tigre che ha pun ...«Sono delle bestie. Sono bestie senza cuore». Paolo Zorzi scuote la testa. Sabato scorso qualcuno ha strappato i fiori dalla tomba della «sua» Marianna e li ha sparpagliati per il cimitero. Non è la p ...