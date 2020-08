Milan, Ibrahimovic accetta l'offerta di 7 milioni (Di giovedì 27 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic e Milan: trovato l'accordo. Lo svedese rompe gli indugi e, dopo una lunga trattativa, accetta l'offerta del Milan per un rinnovo a sette milioni senza bonus. Ibra, 39 anni, nelle ... Leggi su leggo

È fatta per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. C’è accordo totale per il prolungamento del contratto fino a giugno 2021. Il giocatore dovrebbe percepire un ingaggio da 7 milioni di euro, s ...Da lunedì 24 agosto c’è stato un tentativo di riprendere i negoziati: Mino Raiola, parlando con Sky Sport, aveva raccontato di come la trattativa fosse in una fase delicata, e che spettava al fondo di ...