MF: Serie A, il fondo Cvc ha i voti di Juve, Inter, Milan, Roma. Lotito contrario, Adl aspetta (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo il Financial Times – invero decisamente più autorevole – anche Milano Finanza fa il punto sulla corsa alla gestione dei diritti tv della Serie A. Il quotidiano scrive che favorita è la cordata di fondi capitanata da Cvc e partecipata da Advent e dall’investitore italiano Fsi. L’offerta che sarà presentata domani a Lazard, advisor della Confindustria del pallone, punta tutto sulla gestione e vendita dei diritti televisivi al di fuori dei confini nazionali. Dal Pino – scrive MF – mira a diventare il numero 1 della newco, in caso di via libera dei presidenti di A. Per ora, hanno il voto di Juve, Inter, Roma, Milan, Torino e Sassuolo. MF scrive che De Laurentiis alla fine dovrebbe convergere, nel caso in cui il suo progetto non ... Leggi su ilnapolista

napolista : MF: Serie A, il fondo Cvc ha i voti di Juve, Inter, Milan, Roma. Lotito contrario, Adl aspetta Puntano sui diritti… - Lupetto979 : @champagnefefe Anche io sono fiducioso per il futuro, io mi riferisco solo a questo mercato! Mi sembrano persone se… - RealLosky : @il_elliott @TUTTOINTER Trattate giocatori di serie B e fai le pulci al bilancio dell’Inter. Ad oggi io vedo Conte… - Cassandrathepr2 : @Grandblue1002 Mi dovrei documentare. Ho dato un'occhiata veloce al testo, c'è una serie di bim bim bum bum, credo… - raekevn : @gloriadandretta guardo serie tv in lingua originale da quando avevo 14 anni ma un esame del C1 certamente non lo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie fondo Serie A, i diritti tv valgono 13 miliardi: l'offerta congiunta dei fondi Cvc e Advent la Repubblica Milan-Raiola, avanti tutta: l’accordo con Ibra c’è, ora si aprono i capitoli Gigio e Romagnoli

"Andiamocene lontano da qui". "Non si può". "Perché?". "Perché dobbiamo aspettare Godot". Ecco, magari non è proprio così drammatica l’attesa, però insomma a Zlatan Ibrahimovic piace disegnarsi come u ...

Masaba Masaba su Netflix, la serie basata sulla vita della stilista Masaba Gupta: trama e cast

Masaba Masaba è la nuova serie Tv di Netflix basata sulla vita della stilista indiana Masaba Gupta, che debutta sullo schermo e racconta se stessa in questa versione fittizia della sua vita. Scritta e ...

"Andiamocene lontano da qui". "Non si può". "Perché?". "Perché dobbiamo aspettare Godot". Ecco, magari non è proprio così drammatica l’attesa, però insomma a Zlatan Ibrahimovic piace disegnarsi come u ...Masaba Masaba è la nuova serie Tv di Netflix basata sulla vita della stilista indiana Masaba Gupta, che debutta sullo schermo e racconta se stessa in questa versione fittizia della sua vita. Scritta e ...