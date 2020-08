Mendrisiotto dimenticato dai treni a lunga percorrenza? «Il Ticino non ha mai fatto domanda» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Consiglio federale ha risposto a un'interpellanza di Marco Romano sulla rete dei trasporti a lunga distanza. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Mendrisiotto dimenticato dai treni a lunga percorrenza? «Il Ticino non ha mai fatto la richiesta» -

Ultime Notizie dalla rete : Mendrisiotto dimenticato

Ticinonline

BELLINZONA / BERNA - Berna non ha dimenticato il Mendrisiotto. Se proprio è stato il Ticino a farlo. È questa la sintesi della risposta data dal Consiglio federale a un'interpellanza inoltrata dal Con ...Si torna al poligono, senza dimenticare il rispetto delle norme sanitarie in vigore. Lo fa anche la Società Liberi Tiratori di Chiasso che per questo sabato organizza, dalle 14.00 alle 18.30, allo sta ...