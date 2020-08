Meghan Markle e l’addestramento militare per entrare nella royal family (Di giovedì 27 agosto 2020) Ci sono passate tutte. Da Diana Spencer a Kate Middleton. Per convolare a nozze con un membro della royal family britannica, bisogna passare attraverso l’addestramento militare. Per affrontare nel modo migliore le situazioni di pericolo. Meghan Markle non ha fatto eccezione. Però ha bruciato (non per sua volontà) le tappe. Come rivela Finding Freedom, l’ex attrice, a differenza delle altre spose dei Windsor, non è stata addestrata dopo le nozze. Lei ha seguito speciali corsi di sicurezza personale già prima del royal wedding. Il motivo? Harry e Meghan avevano ricevuto un «numero insolitamente alto di minacce». Leggi su vanityfair

