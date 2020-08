L’uragano Laura è arrivato in Louisiana, onde di 6 metri e venti a 240 chilometri orari: più violento di Katrina. Una tempesta letale (Di giovedì 27 agosto 2020) L’uragano Laura è arrivato sulla terraferma nelle prime ore di giovedì, una tempesta di categoria 4 “estremamente pericolosa“, con piogge torrenziali e forti venti sulla Louisiana e sul Texas, negli Usa meridionali. I residenti che non hanno rispettato l’ordine di evacuazione devono fronteggiare onde potenzialmente alte più di sei metri. La tempesta ha toccato terra poco dopo l’una del mattino (ora locale) a Cameron, in Louisiana, secondo il National Hurricane Center, che ha avvertito in precedenza che si tratta di una tempesta alla quale non si può sopravvivere (“unsurvivable”). I venti hanno una velocità massima di 240km ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - Corriere : L’uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina - repubblica : L'uragano Laura tocca la Louisiana, venti a 240 chilometri orari - Agenpress : Usa. L'uragano Laura arriva in Louisiana. Esperti: 'mareggiate catastrofiche' - marci19061 : Se agli uragani vengono dati nomi femminili un motivo ci sara #ecco - L'uragano Laura si avvicina alla Louisiana: '… -