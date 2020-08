L’uragano Laura arriva in Louisiana, venti a 240 km/h: “Sarà una catastrofe” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’uragano Laura ha raggiunto le coste degli Stati Uniti, toccando la Louisiana con venti oltre i 240 chilometri orari. Al suo impatto la tempesta ha raggiunto categoria 4 (è vicina a passare alla 5) e ha provocato i primi blackout. Secondo il National Hurricane Center, l’uragano potrebbe essere il più forte mai abbattutosi finora sugli Stati Uniti. Gli esperti mettono in … L'articolo L’uragano Laura arriva in Louisiana, venti a 240 km/h: “Sarà una catastrofe” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

