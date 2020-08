Lega Pro, Ghirelli: «L’assenza di pubblico nella nuova stagione sarebbe pesantissima» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per analizzare il momento Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per analizzare il momento. Ecco le dichiarazioni del presidente: «Innanzitutto ci auguriamo che il 27 settembre la ripresa avvenga in un clima di miglioramento anche della situazione attuale. Anche perché per noi della Serie C l’assenza di pubblico negli stadi sarebbe pesantissima. Dal punto di vista del gioco, anche le sfide nei playoff e playout nonostante l’intensità e la qualità del gioco hanno pagato per gli spalti deserti». FUTURO – «Il mio sogno, ma parliamo di un futuro molto in là nel ... Leggi su calcionews24

