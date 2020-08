Le contraddizioni della Appendino: multe a chi fuma nei parchi. Ma vuole legalizzare la droga (Di giovedì 27 agosto 2020) A Torino tempi duri per i fumatori. La sindaca Chiara Appendino ha firmato il divieto di fumo in giardini, parchi e altre aree verdi con giochi per i bambini e negli spazi attrezzati per lo sport. La delibera, approvata oggi dalla Giunta comunale, dovrà ora avere il via libera del Consiglio e prevede per i trasgressori multe da 50 a 300 euro. Sindaca a due facce: droga sì, tabacco no Una scelta salutista, che fa a pugni con l’impegno pubblico della sindaca grillina per la legalizzazione della cannabis. Insomma, il messaggio appare perlomeno contradditorio il tabacco fa mal. La droga no. In particolare, nel testo dell’atto, proposto dall’assessore all’Ambiente Alberto Unia, si evidenzia che spesso nelle aree gioco ... Leggi su secoloditalia

rrico_e : RT @SecolodItalia1: Le contraddizioni della Appendino: multe a chi fuma nei parchi. Ma vuole legalizzare la droga - PompeiAless : RT @SecolodItalia1: Le contraddizioni della Appendino: multe a chi fuma nei parchi. Ma vuole legalizzare la droga - REstaCorporate : RT @SecolodItalia1: Le contraddizioni della Appendino: multe a chi fuma nei parchi. Ma vuole legalizzare la droga - SecolodItalia1 : Le contraddizioni della Appendino: multe a chi fuma nei parchi. Ma vuole legalizzare la droga… - cate_tpwk : LA CANZONE PIÙ TRISTE DELLA STORIA È PEOPLE HELP THE PEOPLE. NON VOGLIO CONTRADDIZIONI. -

Ultime Notizie dalla rete : contraddizioni della Le contraddizioni di Borgo Aurora, la periferia in centro a Torino Corriere della Sera Albisola, il 28 agosto spettacolo teatrale "Terra Madre" presso il Parco dell’Accoglienza

Venerdì 28 agosto, presso il Parco dell’Accoglienza ad Albisola, sarà in programma lo spettacolo teatrale Terra Madre, a cura del Circolo Culturale Madness, dedicato alla terra d’Africa e ai suoi popo ...

Fumo l'ultima e poi smetto

Fumo l’ultima e poi smetto. Da domani a dieta. Lunedì mi iscrivo in palestra. E poi giù a fumare un pacchetto, a spazzolarsi carbonare, a inglobarsi al divano. Un grande classico che Massimiliano Rome ...

Venerdì 28 agosto, presso il Parco dell’Accoglienza ad Albisola, sarà in programma lo spettacolo teatrale Terra Madre, a cura del Circolo Culturale Madness, dedicato alla terra d’Africa e ai suoi popo ...Fumo l’ultima e poi smetto. Da domani a dieta. Lunedì mi iscrivo in palestra. E poi giù a fumare un pacchetto, a spazzolarsi carbonare, a inglobarsi al divano. Un grande classico che Massimiliano Rome ...