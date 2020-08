Il Tar di Palermo sospende l’ordinanza di Musumeci sullo sgombero dei migranti. Il governatore: «Non ci hanno neanche ascoltati» (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Il Tar di Palermo dà ragione al governo e sospende l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci sullo sgombero degli hotspot a Lampedusa. La presidente Maria Cristina Quiligotti ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’esecutivo secondo cui le decisioni in materia di immigrazione spettano al governo. Intanto la camera di consiglio è stata fissata per il 17 settembre. «Quella adottata dal magistrato del Tar di Palermo è una decisione cautelare che non condividiamo e che è stata assunta senza neppure ascoltare la Regione – ha commentato Musumeci – come può essere concesso a richiesta della parte e come noi abbiamo formalmente chiesto, non ... Leggi su open.online

