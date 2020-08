Gp Monza, contratto allungato fino al 2025 (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA - Il GP di Italia si disputerà all'Autodromo di Monza anche nel 2025. Lo ha annunciato il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani durante la presentazione del GP in programma dal 4 al 6 ... Leggi su corrieredellosport

howaboutnaaa : Accetterei che parlasse a Monza solo se si trattasse di un nuovo contratto, altrimenti questa soddisfazione agli am… - Gravola : RT @MrEmilio18: “Sesto rinforzo estivo per il #Monza di berlusconi e Galliani: dal #Parma arriva a titolo definitivo Antonino #Barillà, che… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il #Monza in Serie B non sembra volerci stare a lungo. E per lanciare l'assalto alla #SerieA, sogno non troppo nascosto… - Giacomobacci2 : RT @CalcioPillole: Il #Monza in Serie B non sembra volerci stare a lungo. E per lanciare l'assalto alla #SerieA, sogno non troppo nascosto… - CalcioPillole : Il #Monza in Serie B non sembra volerci stare a lungo. E per lanciare l'assalto alla #SerieA, sogno non troppo nas… -