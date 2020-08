Giuliana De Sio torna dal mare e trova la casa svaligiata: la foto (Di giovedì 27 agosto 2020) Finite le vacanze l’amara sorpresa per Giuliana De Sio, l’attrice salernitana è stata infatti vittima di un furto nella sua abitazione. Al rientro a casa la brutta scoperta e l’appartamento sottosopra, una situazione che ha voluto documentare postando alcuni scatti sulla sua pagina Facebook: “Al rientro dal mare deliziosa sorpresa. casa svaligiata, simpatica rampina nel mio appartamento di rientro dal mare“. Libri, portagioie aperti, vestiti: tutto sul letto con i ladri in azione probabilmente in pieno giorno. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle non ha fornito dettagli sul danno subito ma i ladri avrebbero preso oggetti preziosi e contanti. L’attrice, con all’attivo decine di film e fiction i successo, è stata subito ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Giuliana De Sio torna dal mare e trova la casa svaligiata: la foto) Playhitmusic - - occhio_notizie : Giuliana De Sio, ladri in azione nel suo appartamento: “Sorpresa al ritorno dal mare” - frances79154863 : 'Casa svaligiata', ladri in azione nell'appartamento di Giuliana De Sio - zazoomblog : Giuliana De Sio rapina nel suo appartamento: “Casa svaligiata..” - #Giuliana #rapina #appartamento: - zazoomblog : Giuliana De Sio rapina nel suo appartamento: “Casa svaligiata..” - #Giuliana #rapina #appartamento: -