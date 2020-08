Flavio Briatore: la sua prostatite diventa un meme, dai film allo spot (Di giovedì 27 agosto 2020) Dalla pubblicità di un medicinale per curare la prostatite al film di Lina Wertmüller: ecco come Flavio Briatore sta spopolando sui social con un meme dedicato alle sue condizioni di salute. Flavio Briatore è ricoverato in ospedale ed è risultato positivo al Coronavirus. L'imprenditore, dopo aver protestato per la chiusura delle discoteche in Sardegna ha provato a nascondere la sua diagnosi parlando di prostatite ed il web non lo ha perdonato: ecco i meme che stanno spopolando sui social, molti dei quali a tema cinematografico. Flavio Briatore da lunedì è ricoverato al San Raffaele Milano con i sintomi del Covid e sono risultati positivi anche i 52 dipendenti del ... Leggi su movieplayer

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - Corriere : Flavio Briatore telefona mentre tutta Italia lo dà quasi per moribondo. Roba che quando, alle 18.29, appare il suo… - RobSmi7h : RT @LiveSpinoza: Coronavirus, Flavio Briatore messo in isolamento. Ma a lui hanno detto che è un privé. [@pirata_21] - eleanorPYBO : RT @LiveSpinoza: Coronavirus, Flavio Briatore messo in isolamento. Ma a lui hanno detto che è un privé. [@pirata_21] -