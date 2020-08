Eliana Michelazzo positiva al Covid: “Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida” (Di giovedì 27 agosto 2020) Eliana Michelazzo positiva al Covid: “Al Billionaire la gente ammassata” Anche Eliana Michelazzo è risultata positiva al Coronavirus. L’ex manager di Pamela Prati, che ha fatto parlare molto di sé durante il Prati-gate, ha spiegato all’Andkronos di essere stata al Billionaire, il locale di Briatore in Sardegna. “Ho fatto il tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza appena sono rientrata dalla Costa Smeralda”, ha precisato la Michelazzo. “Purtroppo sono positiva al Covid anche io”. Anche lei era in vacanza in Sardegna. Ad oggi, non ha febbre ma accusa stanchezza. “Sono ... Leggi su tpi

