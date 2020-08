Daydreamer, la Ricetta del tè di Sanem che ha conquistato Can (Di giovedì 27 agosto 2020) Can Divit e Sanem Aydin, protagonisti di Daydreamer, hanno una vera e propria per il tè. Svelata la Ricetta del çay turco che fa impazzire il capo della Fikri Harika. Leggi su comingsoon

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Ricetta Daydreamer, la Ricetta del tè di Sanem che ha conquistato Can ComingSoon.it DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO/ Anticipazioni 21 e 24 agosto: Sanem nei guai

Torna lunedì prossimo, 24 agosto, l’appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno. Siamo arrivati alla 52esima puntata e Sanem è riuscita a scoprire l’inganno del fratello di Can, Emre. Peccato che a ...

Daydreamer, anticipazioni oggi 21 agosto

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 21 agosto:Enzo Fabri diventa socio della F.H. salvandola così dalla bancarotta. Ma in cambio vuole il profumo della bella Sanem. Da ...

Torna lunedì prossimo, 24 agosto, l’appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno. Siamo arrivati alla 52esima puntata e Sanem è riuscita a scoprire l’inganno del fratello di Can, Emre. Peccato che a ...Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 21 agosto:Enzo Fabri diventa socio della F.H. salvandola così dalla bancarotta. Ma in cambio vuole il profumo della bella Sanem. Da ...