Covid a Napoli, al Cotugno raddoppiati i posti nel reparto di terapia subintensiva: ora sono sedici (Di giovedì 27 agosto 2020) Da domani l’ospedale Cotugno di Napoli raddoppia la propria capacità di posti letto nel reparto di terapia sub intensiva. Il reparto pertanto passerà dagli attuali 8 posti letto, previsti dal piano ospedaliero, a 16. Una decisione presa dalla direzione in conseguenza del fatto che – ha spiegato il direttore generale dell’Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro – ”ci siamo resi conto che sul territorio quello che occorre maggiormente dal punto di vista assistenziale e’ la sub intensiva. Il compito dell’ospedale è poter accogliere i soggetti che hanno necessità e noi non ci tiriamo indietro. Non abbiamo difficoltà dal punto di vista organizzativo e siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di ... Leggi su ildenaro

HuffPostItalia : Nonna Liana a 100 anni sconfigge il Covid e guarisce dalla frattura al femore a Napoli - marcoconterio : ?? Andrea #Petagna del #Napoli è positivo al #Covid_19 . Asintomatico, è in quarantena a casa. - StreetNews24 : Giallorossi deferiti dopo la segnalazione del club partenopeo, il caso al Tribunale federale nazionale della Figc - GiancarloPoli7 : RT @PS_ssl: «La Roma ha disertato il protocollo federale anti Covid.' Stampa e media propogandisti di merda. - cronista73 : Covid, morta nonna Rita. E’ la moglie di don Antonio Polese, il «boss delle cerimonie» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Coronavirus a Napoli, donna positiva 24 ore all'ospedale San Paolo prima di essere trasferita... Il Mattino CORONAVIRUS. ASCIERTO:”SEGUIRE REGOLE DI BUON COMPORTAMENTO. NON TORNIAMO INDIETRO”

Non mi stancherò mai di ricordare a tutti la necessità di seguire poche e semplici regole di buon comportamento, responsabilità individuale e prudenza perché la sicurezza, ancora per un lungo periodo, ...

Milano, partiti i test rapidi per gli insegnanti: "Dobbiamo fidarci poco, timori per crescita casi"

Positivi dopo i viaggi all’estero: ipotesi test rapidi in aeroporto per chi torna dalle vacanze Nuovi test rapidi per diagnosticare il Coronavirus e più controlli in aeroporti, porti e valichi di fron ...

Non mi stancherò mai di ricordare a tutti la necessità di seguire poche e semplici regole di buon comportamento, responsabilità individuale e prudenza perché la sicurezza, ancora per un lungo periodo, ...Positivi dopo i viaggi all’estero: ipotesi test rapidi in aeroporto per chi torna dalle vacanze Nuovi test rapidi per diagnosticare il Coronavirus e più controlli in aeroporti, porti e valichi di fron ...