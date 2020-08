Coronavirus, il punto: sette casi nel Lecchese, calano i ricoverati in terapia intensiva (Di giovedì 27 agosto 2020) Anche oggi non si registra alcun decesso mentre aumentano i guariti e i dimessi, +30,. A fronte di 17.964 tamponi effettuati sono 286 i nuovi positivi riscontrati. La percentuale dei positivi ... Leggi su leccotoday

TgrVeneto : #tamponi e tracciamento sono le armi per tenere a bada il #COVID__19. Lo ha ribadito @zaiapresidente, facendo il pu… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: appuntamento alle 14.45 sulla mia pagina Facebook per fare il punto della situazione. Vi daremo gli… - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: #tamponi e tracciamento sono le armi per tenere a bada il #COVID__19. Lo ha ribadito @zaiapresidente, facendo il punto sull'… - solops : Coronavirus Italia. Il punto della situazione del 27 agosto 2020 - sportli26181512 : De Laurentiis: 'Studieremo un nuovo metodo americano per i test sul coronavirus': Il presidente del #Napoli ha fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus punto Coronavirus, il punto: sette casi nel Lecchese, calano i ricoverati in terapia intensiva LeccoToday Fase 3: a Milano a metà ottobre 35 km di nuove piste ciclabili (2)

(Adnkronos) - Con la ripresa delle scuole e delle attività lavorative, ai cittadini sarà possibile scegliere di non usare l’automobile ma la bicicletta o il monopattino, oppure unire alla metropolitan ...

Cortina, focolaio di coronavirus al Summer Festival: a controllo 500

L'annuncio del presidente del Veneto Zaia: sarebbero almeno 500 le persone da sottoporre a tampone dopo l'individuazione di un focolaio a Cortina. Focolaio di coronavirus al Summer Festival di Cortina ...

(Adnkronos) - Con la ripresa delle scuole e delle attività lavorative, ai cittadini sarà possibile scegliere di non usare l’automobile ma la bicicletta o il monopattino, oppure unire alla metropolitan ...L'annuncio del presidente del Veneto Zaia: sarebbero almeno 500 le persone da sottoporre a tampone dopo l'individuazione di un focolaio a Cortina. Focolaio di coronavirus al Summer Festival di Cortina ...