Coronavirus, contagiata una bimba di 18 mesi: in famiglia 4 casi positivi (Di giovedì 27 agosto 2020) Una piccola di soli 18 mesi è risultata positiva al Coronavirus in provincia di Bari. La famiglia si trovava già in quarantena per un altro caso accertato L’età media delle persone colpite dal Coronavirus in Italia continua a calare. E tra i nuovi contagiati figurano anche bambini piccoli: è accaduto a Santeramo in Colle, comune … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

