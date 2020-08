Coronavirus, aumentano i casi ma nuovo record di tamponi. Giù i ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – Più contagi, ma record di tamponi e calo dei ricoveri in terapia intensiva. In estrema sintesi è questo il quadro che emerge dal quotidiano bollettino sul Coronavirus del ministero della Salute. I nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono infatti 1.411, a fronte dei 1.367 registrati ieri. C’è un lieve incremento dunque, ma è dovuto anche al notevole numero di tamponi effettuati: oggi 94.024 (ieri ne erano stati fatti 93.529). Si tratta, come detto, del record storico in Italia. Meno pazienti in terapia intensiva Le vittime confermate nelle ultime 24 ore sono invece 5, meno di ieri quando erano state 13. In totale, dall’inizio dell’epidemia, in ... Leggi su ilprimatonazionale

RaiNews : #Coronavirus, aumentano ancora i contagi in #Italia: sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ul… - RegLombardia : #LNews Anche oggi non si registra alcun decesso mentre aumentano i guariti e i dimessi (+30). A fronte di 17.964… - Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - LobbaLuisa : RT @Loretta88197243: ...ma coviddi nun ce sta'...brutti stronzi negazionisti vi pigliasse a tutti voi!???????? - Canale48webtv : NEWS48 | Coronavirus - I casi in Italia aumentano ancora: 1411 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. 5 decessi; 225 g… -