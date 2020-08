Coronavirus, ancora in salita i nuovi positivi. Gimbe: in 7 giorni casi raddoppiati ma dramma non tornerà (Di giovedì 27 agosto 2020) ancora in salita i contagi da Coronavirus in Italia secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute. Sono 1411 i nuovi casi di Coronavirus in Italia e 5 i decessi nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati registrati 1.367 nuovi casi e 13 decessi. L'aumento dei casi va comunque di pari passi con l'elevato numero di tamponi eseguiti, oltre 94mila. I casi totali ammontano a 263.949, le vittime complessive a 35.463. Mentre le persone attualmente positive sono ora 21.932, con un incremento di 1.179 in 24 ore. I guariti sono 206.554, 225 in più. Sul fronte ricoveri, con sintomi sono 76 in più (1.131), quelli in terapia intensiva diminuiscono di 2 unità (sono 67), aumentano invece di 1.105 i pazienti ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi: 1.411. I morti sono 5. Ancora record di tamponi, oltre 94mila #ANSA - Agenzia_Ansa : Coronavirus, contagi ancora in calo #ANSA - sole24ore : Coronavirus, il 27 agosto l’incremento nazionale dei casi è +0,54%. Numeri elaborati sulla base della cifra record… - ElisaEvangelis2 : RT @mirianarog: Ho letto il tweet di una ragazza preoccupata perchè ancora non sa come si svolgerà la maturità del 2021 a causa del covid.… - EmMicucci : #Coronavirus #Iss: Si abbassa ancora l'età media dei nuovi contagiati: adesso è 29 anni -