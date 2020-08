Christian D’Adamo: la “piccola svista” dietro la candidatura del naziskin di Fondi (Di giovedì 27 agosto 2020) Christian D’Adamo è uno dei candidati a Fondi per la lista lista civica Giulio Mastrobattista sindaco, una delle tre che appoggiano la candidatura dell’avvocato di Fratelli d’Italia. L’Anpi ha chiesto a Mastrobattista di estromettere subito dalla lista il candidato e il Gay Center si è appellato alla Lamorgese: «Cancelli quel nome dalle liste elettorali». E c’è un motivo: il pizzaiolo di 32 anni in passato vicino a Forza Nuova si dichiara infatti nella suo biografia social “naziskin, negazionista, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e antisemita” Come si può essere arrivati a candidare Christian D’Adamo? Non ci crederete ma si è trattato di una piccola svista, cose che ... Leggi su nextquotidiano

