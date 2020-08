Chorus, il simulatore di caccia stellare si mostra in un nuovo video gameplay (Di giovedì 27 agosto 2020) Il simulatore di combattimento spaziale Chorus è apparso durante la diretta streaming dedicata alla Gamescom, rivelando di più sull'imminente storia del pilota Nara e del suo combattente stellare senziente Forsaken.Annunciato a maggio, Chorus promette combattimenti frenetici contro nemici sconosciuti, che si svolgeranno in una campagna per giocatore singolo in cui i giocatori lotteranno per unire una resistenza contro il potente Circle e il Grande Profeta che li guida - e che ha creato sia Nara che I Rinnegati. La vostra nave sarà dotata di una serie di armi sbloccabili e di poteri unici tra cui ESP, teletrasporto e telecinesi.Il nuovo video rivelato oggi ci consente di dare una prima occhiata al gameplay e, sebbene sia stato molto breve, abbiamo ... Leggi su eurogamer

