Chelsea scatenato sul mercato: preso Sarr dal Nizza (Di giovedì 27 agosto 2020) LONDRA - Chelsea sempre più scatenato sul mercato. Dopo Ziyech, Werner e Chilwell , e in attesa di Havertz e Thiago Silva , i Blues annunciano l'ingaggio di Malang Sarr , 21enne difensore francese ...

LONDRA - Chelsea sempre più scatenato sul mercato. Dopo Ziyech, Werner e Chilwell, e in attesa di Havertz e Thiago Silva, i Blues annunciano l'ingaggio di Malang Sarr, 21enne difensore francese svinco ...

Chelsea, preso Sarr dal Nizza: verrà ceduto in prestito

