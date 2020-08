CdS - Boga vuole Napoli! Tutto sull'esterno: pronta offerta per chiudere col Sassuolo (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Napoli vuole Boga e viceversa. Pressing convinto per l'esterno del Sassuolo, individuato dalla società come perfetto rinforzo sulle corsie laterali d'attacco. Leggi su tuttonapoli

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, si avvicina Boga, nell'affare con il Sassuolo può essere inserito Tutino - Alessandrolux : CdS - Boga vicino! Accordo quasi raggiunto col Sassuolo: nell'affare anche un talento azzurro - MondoNapoli : CdS - Boga-Napoli, un azzurro può far sbloccare la trattativa: cifre e dettagli - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, si avvicina Boga, nell'affare con il Sassuolo può essere inserito Tutino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, si avvicina Boga, nell'affare con il Sassuolo può essere inserito Tutino -