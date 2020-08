Caputo in Nazionale, la Virtus Entella lo celebra: “Una storia di tenacia e passione” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Ciccio Caputo convocato in Nazionale. Questa è la storia di un grande calciatore che con passione, tenacia, coraggio e tantissimi gol è riuscito a realizzare il sogno di una vita conquistando la prima convocazione in maglia azzurra“. Lo ha scritto la Virtus Entella sul suo profilo twitter a proposito della convocazione di Ciccio Caputo con la Nazionale italiana per le prime due gare di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Olanda. Si tratta della primissima convocazione in azzurro per l’attaccante del Sassuolo che in biancoceleste ha siglato 35 gol in 80 partite. Ciccio #Caputo convocato in #Nazionale Questa è la storia di un grande #calciatore che con ... Leggi su sportface

