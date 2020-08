Calciomercato Roma – Quale sarà il futuro di Dzeko? (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato Roma – In queste ore scopriremo il futuro del centravanti bosniaco Dzeko che incontrerà Fienga. Il futuro di Edin Dzeko Nell’incontro con Fienga il centravanti bosniaco capirà quali sono i progetti futuri della nuova società giallorossa e deciderà se proseguire la sua avventura con la maglia della Roma. Su di lui Juventus in primis ed Inter sullo sfondo scalpitano per portare il centravanti ad indossare la propria maglia. Anche lo scorso anno il suo addio sembrava scontato ma alla fine è arrivato il rinnovo del contratto che però ha lasciato in Dzeko l’amarezza della mancata qualificazione in Champions League. Il giocatore è tentato dalla proposta dei bianconeri ma ... Leggi su giornal

