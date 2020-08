Cade dalla bicicletta, in Irpinia bambino in coma ++ (Di giovedì 27 agosto 2020) AVELLINO, 27 AGO - Un bambino di nove anni è in coma dopo una caduta dalla bicicletta. È accaduto a Contrada, piccolo comune a pochi chilometri da Avellino. Giuseppe, questo il suo nome, era nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

SkyTG24 : Garlasco, anziana cade in casa: salvata dopo tre giorni dalla vicina - heydudelongtime : Mi viene lo schifo a vedervi parlare con il cibo che vi cade dalla bocca o quei rumori fastidiosi che emettete solo… - leggoit : Avellino, bambino di nove anni cade dalla bicicletta: è in coma - CorriereQ : ++ Cade dalla bicicletta, in Irpinia bambino in coma ++ - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Avellino, cade dalla bicicletta nel giardino di casa: bambino in coma #avellino -