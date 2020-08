Bayern, Rummenigge: "Nessuna decisione su Perisic, no comment su Brozovic. Khedira? Non pensiamo a lui" (Di giovedì 27 agosto 2020) Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco e protagonista di una lunga intervista tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport Leggi su 90min

tuttosport : #Rummenigge: “La #Juve è come il mio #Bayern” - notiziasportiva : Tutti pazzi per #Messi, tranne i campioni d'Europa del #Bayern ?? - mohammad14093 : RT @marifcinter: Rummenigge: “Messi? Non al Bayern, non fa parte della nostra filosofia pagare quelle cifre un giocatore. Dove va? Non lo s… - BombeDiVlad : ?? “#Khedira? Non siamo interessati. Sulla #Juve e #Pirlo...” ?? L’intervista del dirigente del #BayernMonaco… - mirko_masella : RT @TuttoMercatoWeb: Messi, addio al Barcellona. Rummenigge si tira fuori: 'Lontano dalla filosofia del Bayern' -