"Barcellona, Bartomeu pronto a dimettersi per la permanenza di Messi" (Di giovedì 27 agosto 2020) Barcellona, SPAGNA, - Il presidente del Barcellona , Josep Bartomeu , sarebbe pronto a dimettersi se Leo Messi resta in blaugrana. Secondo l'emittente spagnola TV3 sarebbe questa la contromossa del n. Leggi su corrieredellosport

