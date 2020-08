Aspirante insegnante uccisa a colpi di pistola dopo un incidente stradale (Di giovedì 27 agosto 2020) Una 21enne che aspirava a diventare un’insegnante ed il patrigno sono stati uccisi a colpi di pistola dopo un incidente stradale. Tutta la comunità di Georgetown, South Carolina, è sotto shock per il duplice omicidio avvenuto lunedì notte. Le vittime sono Laura Ashley Anderson, 21enne studentessa che aspirava a diventare un’insegnante, ed il patrigno Charles … Leggi su viagginews

PerGiangi : 'Ogni aspirante insegnante che vuole intraprendere il percorso tormentato di insegnare in una scuola pubblica, dovr… - LaMerlettaia : @VMA2T È la tesi di una aspirante insegnante, non mia -

