Un’ordinanza che tutela anche i locali come il Billionaire: ecco cosa c’è davvero dietro la lite social tra Briatore e il sindaco di Arzachena (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il botta e risposta social andato avanti per giorni a suon di video, si è esaurito con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, che augura “buona guarigione” a Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele perché positivo al Covid (anche se lui ha ridimensionato l’allarme). Ma alla base delle stoccate lanciate dall’imprenditore al primo cittadino, con frasi come “non hai mai lavorato“, e viceversa, con risposte sull’età di Briatore, da “tutelare con misure vista l’anzianità”, c’è un’ordinanza emanata proprio per “contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus” che ora, tra l’altro, dilagano anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

AMorelliMilano : “IN UN MESE E MEZZO SONO ARRIVATI DIECIMILA #CLANDESTINI”. Musumeci, insiste sulla correttezza della sua ordinanza:… - msgelmini : L’ordinanza del governatore della Regione Siciliana #Musumeci è comprensibile. Il governo ha completamente ignorato… - Noovyis : (Un’ordinanza che tutela anche i locali come il Billionaire: ecco cosa c’è davvero dietro la lite social tra Briato… - occhio_notizie : I poliziotti hanno accertato che l’uomo era destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura in atto con q… - SimoneFioletti : RT @AMorelliMilano: “IN UN MESE E MEZZO SONO ARRIVATI DIECIMILA #CLANDESTINI”. Musumeci, insiste sulla correttezza della sua ordinanza: «Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ordinanza che Il sindaco di Arzachena replica a Briatore: «L’ordinanza tutela anche la salute degli anziani come lei» Corriere TV