Tasse, in arrivo 9 milioni di cartelle. Rispunta la pace fiscale? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il 15 ottobre è il giorno entro il quale il Governo dovrà fare qualcosa in tema fiscale. Se nulla cambierà, dal giorno successivo verrà richiesto di pagare le Tasse sospese durante il lockdown. Il Governo lavora in maniera intensa per completare i lavori entro il mese di settembre. Come detto anche nei giorni scorsi, il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

L’ammontare di debiti fiscali che lo Stato dovrebbe ancora incassare è pari a 954,7 miliardi di euro a fine 2019, ma di questi importi sono 79,6 miliardi quelli che sicuramente saranno incassati dallo ...

L'Italia che non paga le tasse: recuperato solo il 13%. E tanti sono renitenti

Il recupero delle imposte evase porta pochi frutti colpa anche di una normativa che sembra una giungla e che andrebbe riorganizzata in testi unici ...

L'ammontare di debiti fiscali che lo Stato dovrebbe ancora incassare è pari a 954,7 miliardi di euro a fine 2019, ma di questi importi sono 79,6 miliardi quelli che sicuramente saranno incassati dallo ...