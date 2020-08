Spesi finora 10 miliardi per l’emergenza Covid-19: solo il 3% con una gara pubblica. E i dati sono ancora segreti. Openpolis: «Il governo smetta di lavorare nell’ombra» – L’intervista (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Quasi 10 miliardi di euro Spesi fino ad oggi per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Ma fornire dati trasparenti e rendicontati pare non sia nelle priorità del governo in questi mesi. Lo dice Openpolis, che ha provato a rispondere alla domanda su come vengono gestiti i soldi nell’emergenza Covid, andando a recuperare i bandi finora pubblicati e trovando non poche difficoltà nel fare chiarezza. Vincenzo Smaldore, di Openpolis, spiega quanto raccolto dall’osservatorio. Dott. Smaldore, perché l’esigenza di un osservatorio sui bandi Covid? «Un servizio civico che sarebbe dovuto arrivare già da tempo da ... Leggi su open.online

marabim : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #Covid_19 Quanto costa l'emergenza #coronavirus: spesi finora dalla #Basilicata oltre 18 mln. E poi la c… - LaNuovadelSud : #rassegnastampa #Covid_19 Quanto costa l'emergenza #coronavirus: spesi finora dalla #Basilicata oltre 18 mln. E poi… - N4PUL1T4NO : I depuratori di Licola che dall'UE sono stati classificati come non a norma di legge inquinano un tratto costieri d… - Lorenzo25_08 : il bello è solo questo. Pensateci bene. Se i soldi che finora sono stati spesi (11 milioni appena ieri) fossero usa… - niccobiancalani : RT @Lemiman23: @enricoI00 @Smg_1908 @frin86 Borini 13 mln a vuoto Biglia 40 mln a vuoto Kalinic 15 mln a vuoto Andre Silva persi finora alm… -