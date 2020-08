Selvaggia Lucarelli tagliente sulla figlia di Totti e Blasi: “Nessuno aprì bocca per Aurora Ramazzotti” [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) Selvaggia Lucarelli pungente contro Totti e Blasi Nell’ultimo numero in edicola del magazine Gente, in copertina c’è un’immagine ingigantita di Francesco Totti al mare insieme alla sua secondogenita Chanel, nata dal suo matrimonio con Ilary Blasi. Uno scatto che ha indignato moltissimo, e in particolare i suoi genitori perché si vede il lato b della minorenne in bella vista. Tuttavia c’è chi ha mostrato delle perplessità in merito. Stiamo parlando della nota blogger Selvaggia Lucarelli che tra qualche settimana sarà in onda come giudice a Ballando con le Stelle 15. La donna non ha puntato il dito contro il settimanale, bensì contro chi si è indignato nel vedere il sedere di una ... Leggi su kontrokultura

VittorioSgarbi : Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave. P… - fattoquotidiano : IL CASO BRIATORE Il 19 agosto dice: “Ho avuto la febbre”. Al Billionaire test fatti per tempo? [di Selvaggia Lucare… - vogliotrichechi : RT @_SpaceJay___: Aurora Ramazzotti che smerda Selvaggia Lucarelli che tenta disperatamente di normalizzare la sessualizzazione di una mino… - idknamechi : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli - mtonarelli : @AbbruscatoM @stanzaselvaggia Hai vinto una visita alla prostata gratuita dalla dottoressa Selvaggia Lucarelli Urologa. -