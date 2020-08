Scuola, vertice con Regioni. “Preoccupano” risultati test su docenti (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Poco più di due settimane alla riapertura della Scuola, fissata al 14 settembre. Il Governo, Ministra Azzolina in testa, ribadiscono ad ogni occasione utile che non c’è pericolo di slittamento e che la ripartenza non è a rischio. Il tempo stringe, le incognite sul tavolo sono ancora tante. Lo scorso lunedì, a Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra il Premier Giuseppe Conte, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e i Ministri competenti sulla riapertura: la titolare del MIT Paola De Micheli e il Ministro della Salute Roberto Speranza. Presente anche il Commissario per la Scuola Domenico Arcuri. A quanto si apprende, è previsto oggi alle 11, un nuovo vertice in videoconferenza con Regioni e enti locali, ... Leggi su quifinanza

