Scuola | appena concluso l' incontro con il CTS del ministero dopo la firma dei protocolli per il rientro

Si è appena concluso l'incontro con il comitato tecnico scientifico del ministero dopo la firma dei protocolli per il rientro a Scuola in sicurezza. Fermo restando che si ritiene indispensabile che le ...

A dare questo annuncio è la stessa ragazza che con un suo tweet avvisa che il suo Gap per il clima è finito. Si dice molto felice della cosa e posta una sua immagine mentre sta andando nella sua ...

Il referente scolastico COVID 19 nella scuola: chi è? Necessario nominarlo? Quali compiti

E’ stata introdotta una nuova figura nell’ambito dell’emergenza coronavirus tramite le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’i ...

