Scopriamo McKennie, il centrocampista scelto dalla Juventus (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Juve cerca un centrocampista e, come riportato dalla Germania, Weston McKennie dello Schalke 04 è finito proprio nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione. Nato nel 1998 a Little Elm, a Delton in Texas, arriva in Germania all’età di sei anni dove vive con la famiglia a Kaiserslautern, dove il papà prestava servizio militare nella base aerea li vicino. Lo statunitense andrà a rinforzare la mediana di Andrea Pirlo alla Juventus. Nazionale statunitense (ha già esordito in prima squadra), cresce calcisticamente nel settore giovanile del dallas all’età di 11 anni e nel 2016 passa allo Shalke 04 in Germania dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto con la franchigia della Mls rifiutando anche una borsa di studio ... Leggi su alfredopedulla

La Juventus ha messo a segno il suo primo colpo di mercato per il centrocampo: dallo Shalke 04 arriva Weston McKennie, scopriamo chi è.

