Roma, tenta di manomettere l’impianto semaforico di San Giovanni: colto sul fatto (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ stato colto con le mani nel sacco, il 62enne polacco che la scorsa notte era intento a manomettere la cabina elettrica di via Porta San Giovanni. Ad accorgersi di quanto stava accadendo una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante che, transitando proprio dalle parti di piazza San Giovanni, stava facendo dei controlli. Notando l’uomo che stava facendo dei strani movimenti intorno alla cabina elettrica, i militari si sono avvicinati e si sono accorti che lo straniero stava manomettendo i fili, cosa che avrebbe danneggiato l’impianto semaforico della piazza, mandando così in tilt il traffico sin dalle prime ore di questa mattina. L’uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento di cabina per l’energia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Fontana di Trevi, coppia tenta di incidere il proprio nome su uno scalino: denunciati - CorriereCitta : Roma, tenta di manomettere l’impianto semaforico di San Giovanni: colto sul fatto - corgiallorosso : ??C-GR di Serata?? - #Pedro-Roma, è ufficiale: “Finalmente giallorosso”, contratto fino al 2023. - Sfuma l’ipotesi… - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Chiede soldi alla madre per la droga, ma non gli bastano e tenta di sfondare la porta di casa - romatoday : roma Chiede soldi alla madre per la droga, ma non gli bastano e tenta di sfondare la porta di casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tenta Chiede soldi alla madre per la droga, ma non gli bastano e tenta di sfondare la porta di casa RomaToday MAGUIRE, 'Non sa chi sono io', dopo rissa altri guai

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Prima la rissa, poi le accuse di tentata corruzione: e' seempre piu' nei guai Harry Maguire, difensore inglese e capitano del Manchester United, arrestato nei giorni scorsi dal ...

Investe e uccide pensionato a Cassino, abbandona l’auto e fugge: caccia al pirata della strada

Tragedia ieri sera a Cassino, sulla strada provinciale che collega Cassino a Rocca d'Evandro. Un uomo è stato investito poco dopo le 20 da una macchina che non si è fermata a prestare soccorso. L'uomo ...

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Prima la rissa, poi le accuse di tentata corruzione: e' seempre piu' nei guai Harry Maguire, difensore inglese e capitano del Manchester United, arrestato nei giorni scorsi dal ...Tragedia ieri sera a Cassino, sulla strada provinciale che collega Cassino a Rocca d'Evandro. Un uomo è stato investito poco dopo le 20 da una macchina che non si è fermata a prestare soccorso. L'uomo ...