Real Zaragoza: positivo al COVID-19 il tecnico Baraja (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’allenatore del Real Zaragoza è risultato positivo al COVID-19, come annunciato dal sito ufficiale del club: “L’allenatore del Real Zaragoza Rubén Baraja è risultato positivo al controllo COVID-19 inclusa nella visita medica prima dello sviluppo della sua attività professionale. Rubén Baraja è asintomatico e rimane confinato a casa sua. I servizi medici del Real Zaragoza hanno implementato le misure di sicurezza e controllo stabilite nei protocolli previsti per questi casi dalle autorità sanitarie e sportive”. Foto: Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

romeoagresti : Trattativa avviatissima tra la #Juventus e il #RealSaragozza per il passaggio di #Zanimacchia in Spagna // Zanimacc… - 77_tomoha : RT @romeoagresti: Trattativa avviatissima tra la #Juventus e il #RealSaragozza per il passaggio di #Zanimacchia in Spagna // Zanimacchia is… - GiuseppeCarlo14 : RT @NonSoloJuve: ??”Dalle mie verifiche SMENTITA TOTALE che alla Juve interessi #Bellerin e che l’Arsenal voglia #Rugani. Nessuna conferma,… - GonzaloAlba09 : RT @romeoagresti: Trattativa avviatissima tra la #Juventus e il #RealSaragozza per il passaggio di #Zanimacchia in Spagna // Zanimacchia is… - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: ??”Dalle mie verifiche SMENTITA TOTALE che alla Juve interessi #Bellerin e che l’Arsenal voglia #Rugani. Nessuna conferma,… -

Il giocatore nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Real Zaragoza in prestito, ma potrebbe restare in Liga. Su El Yamiq ci sarebbe l’interesse del Cadice e del Huesca.

