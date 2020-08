Presidio turistico di Isernia, dura replica di Cotugno: 'La Regione ha fatto il possibile' (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Leggo da alcuni giorni dichiarazioni allarmiste di diversi esponenti politici locali, tra gli altri il consigliere provinciale Carrino e l'esponente del PD di Isernia D'Achille, che paventano la ... Leggi su isnews

altomolisenet : Presidio turistico culturale Isernia, il consiglio provinciale dopodomani discute della revoca dell' intesa - retewebitalia : -

Ultime Notizie dalla rete : Presidio turistico

ISERNIA – Sul rinnovo della Convenzione sul fondo per lo sviluppo e la coesione dirette alle aree sottoutilizzate a valere su Bandi per risorse a turismo e cultura tra la Regione Molise e la Provinci ...ISERNIA – Sul rinnovo della Convenzione sul fondo per lo sviluppo e la coesione dirette alle aree sottoutilizzate a valere su Bandi per risorse a turismo e cultura tra la Regione Molise e la Provinci ...